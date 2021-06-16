16.06.2021

2021-06-16 15:35:04

Во Владимирской области не будут подавать декларацию при продаже недорогой недвижимости

Госдума приняла во втором чтении законопроект, отменяющий обязанность подавать налоговую декларацию при продаже жилых домов, квартир, комнат на сумму до 1 миллиона рублей в год, а гаражей и нежилых помещений - до 250 тысяч рублей.



Россияне сейчас обязаны заплатить НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества, которым они владели меньше минимального предельного срока. Минимальный предельный срок владения, после которого доходы от продажи недвижимости полностью освобождаются от налога, составляет в общем случае пять лет, а в целом ряде случаев - три года (например, при продаже единственного либо унаследованного жилья), сообщает



Законопроект убирает необходимость подавать декларацию, если вырученная от продажи недвижимости сумма не выше полученного налогового вычета. То есть подавать ее надо будет только в том случае, если налог получается ненулевым. А это в свою очередь будет возможно только при стоимости жилых домов, квартир, комнат выше 1 миллиона рублей, а гаражей и нежилых помещений - 250 тысяч рублей.



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