Глава региона заявил, что местная медицина готова к третьей волне ковида.

Одной из ключевых тем пресс-конференции Владимира Сипягина стал .«У нас есть план по увеличению количества коек, понимание по маршрутизации, необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Мы подготовились, запаслись необходимым оборудованием. Наши медики знают, что нужно делать и готовы работать с полной самоотдачей и самоотверженностью. Регион готов встретить новую волну», − отметил Владимир Сипягин, отвечая на вопросы оОн добавил, что во Владимирской области можно любой из трёх вакцин: «Спутник V», «ЭпиВак» и «КовиВак».«Мы можем прививать по восемь тысяч человек в сутки, но по факту приходит всего 1,5 – 2 тысячи», − пояснил глава региона.В области пока не планируется введение новых ограничений.Владимир Владимирович подчеркнул, что новую волну COVID-19 регион встретит во всеоружии.Ранее мы сообщали, что Белый дом намерен поощрять города и районы Владимирской области, которые преуспели в деле вакцинации населения от опасной инфекции.