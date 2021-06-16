Готовится распоряжение об увеличении числа ковидариев.

Во время торжественного мероприятия, посвящённого Дню медицинского работника, главврач горбольницы скорой помощи Анатолий Уколов рассказал, что департамент здравоохранения готовит распоряжение об увеличении количества коек для инфицированных коронавирусом.«Третья волна уже пришла. Она бьёт по молодым людям и беременным женщинам. Готовится открытие ковидариев. Поэтому ни в коем случае расслабляться нельзя», - заявил он.Напомним, что в Коврове неделю назад второй инфекционный госпиталь и развернули 50 новых коек для пациентов с Covid-19. Также 15 июня стало известно, что из-за вспышки заболеваемости Владимирский колледж культуры и искусства на дистанционку.Во Владимирской области колеблется в пределах от 47 до 52. По состоянию на 15 июня в медицинских организациях региона действуют 828 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято - 84,3% или 698, свободны − 130 мест.За весь период пандемии из 34 265 заразившихся 31898 человек выздоровели. За последние сутки из больниц выписали 47 больных. За период наблюдения в области отмечено 1233 летальных исхода.