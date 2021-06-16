Во Владимире под суд пойдёт 39-летний автомобилист, который по пьяни 19-летнего парня на улице Дворянской. Вечером 30 октября около 22:10 он находился за рулём «ВАЗ-2121» и ехал со стороны Студёной ..

Во Владимире под суд пойдёт 39-летний автомобилист, который по пьяни 19-летнего парня на улице Дворянской.Вечером 30 октября около 22:10 он находился за рулём «ВАЗ-2121» и ехал со стороны Студёной Горы. Приближаясь к «зебре» возле дома №13 на улице Дворянской, он не уступил дорогу пешеходу. В результате аварии мужчина получил травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью. Пострадавший был госпитализирован в больницу.«Вину в содеянном водитель признал. За совершение указанного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - сообщает прокуратура Владимирской области.Обвинительное заключение утверждено Уголовное дело передано в Ленинский районный суд для рассмотрения.