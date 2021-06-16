В России планируют создать единую систему видеонаблюдения, объединив все умные камеры в стране. Предполагается, что аппаратура сможет сама понимать, что произошло преступление.

Пресса со ссылкой на источники сообщает, что в правительстве обсуждается разработка информационной системы под названием Национальная платформа видеонаблюдения. Займутся ей Ростелеком и Ростех, а всего на проект и установку камер за 5 лет планируют потратить 250 миллиардов рублей.Источник издания пояснил, что сейчас, например, в Москве, все видео стекаются потоком в центры обработки данных. Но технология тупиковая, потому что нужно очень много таких центров. Теперь же хотят, чтобы камеры самостоятельно распознавали инциденты, давали им оценку и уже потом отправляли в центр обработки данных.Но эксперты видят и минусы. Во-первых, такие камеры стоят в разы дороже обычных, а во-вторых, в случае утечки данных открывается доступ к пошаговому передвижению человека по городу.