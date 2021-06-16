16.06.2021

2021-06-16 12:35:47

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (21(9767) от 16 июня 2021 года).

ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИДЁТСЯ ОТВЕЧАТЬ

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия «Такси», направленного на повышение безопасности дорожного движения таксомоторных перевозок. Рейд проходил в Москве с 14 мая по 4 июня. Читайте на странице 2.



МЫ ВМЕСТЕ!

В Совете ветеранов вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве прошло собрание актива ветеранской организации. Читайте на странице 2.



Я УКОЛОВ НЕ БОЮСЬ!

С самого начала обращения политиков и медицинских светил к гражданам о необходимости вакцинирования я, как человек, ответственно относящийся к своему здоровью, и учитывая свой преклонный возраст (в апреле мне исполнилось 88 лет), пошёл в районную поликлинику на Поклонной улице и прошёл совершенно без слёз и сомнений вакцинацию. Продолжение на странице 2.



БЕСЕДОЙ ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬ

Сотрудники ГИБДД провели рейд по соблюдению правил дорожного движения велосипедистами. Корреспондент газеты «Петровка, 38» вышел на дежурство с полицейскими в район станции метро «Красносельская», на Нижнюю Красносельскую улицу. Читайте на странице 3.



ПОМОЧЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Северное Медведково майор полиции Денис ПРОМЫСЛОВ пришёл на помощь 70-летнему пенсионеру, попавшему в беду. Читайте на странице 3.



РАСХИТИТЕЛИ ГРОБНИЦ

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району при участии сотрудников частного охранного предприятия по охране Ваганьковского кладбища задержали мужчину, подозреваемого в хищении элементов ограждения одной из могил. Читайте на странице 3.



ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ № 1?

«Самые главные качества наших специалистов — высокий уровень знаний, умение верно и быстро ориентироваться в решении профессиональных проблем и в выполнении задач», — так говорит о своих сотрудниках начальник поликлиники № 1 ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве», врач высшей категории полковник внутренней службы Владимир КРОПОТОВ, возглавивший данное подразделение ведомственной медицины в декабре 2019 года. Подробности читайте на странице 4.



АПТЕКА В ПОМОЩЬ МОСКОВСКИМ ПОЛИЦЕЙСКИМ

Ведомственная аптека имеет относительно давнюю историю. До 1992 года она называлась Аптекой ГУВД Мосгорисполкома. В соответствии с приказом № 480 от 1 августа 1992 года была реорганизована в Центральную аптеку ГУВД города Москвы. Читайте на странице 5.



РОЖДЕНЫ ДРУЖИТЬ И СЛУЖИТЬ

Ежегодно 21 июня в нашей стране отмечается День кинологических подразделений МВД России. Этот праздник был официально утверждён приказом МВД России от 18 июня 2004 года и является достаточно молодым. Однако традиции кинологической службы в нашей стране насчитывают более чем вековую историю. Читайте на странице 6.



СОБАЧЬЯ ПЕДАГОГИКА

Познакомим вас с инструктором-кинологом ЦКС УВД по ЗАО старшим прапорщиком полиции Павлом ШАБАНОВЫМ. Читайте на странице 6.



ОТ ПЕРВОГО КОЛЫШКА…

Первого руководителя ЦКС УВД по ЗАО Игоря Николаевича ЧЕРНИКОВА его бывшие коллеги запомнили не как кабинетного начальника, а по тому широчайшему профилю рабочих специальностей, которые он курировал при создании окружного питомника. Читайте на странице 7.



ПОЗНАНИЕ ЖИЗНИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В День защиты детей в Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева было по-праздничному шумно и весело. Подробности читайте на странице 8.



ДАРИТЬ ДОБРО!

Благотворительный концерт «Благодать» в поддержку многодетных семей, детей-сирот и детей из неполных семей, приуроченный к 9-летию Благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна» и Дню защиты детей, состоялся в Вегас Сити Холл. Читайте на странице 9.



КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Сотрудники ГИБДД УВД по ЦАО активно проводят мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного движения. Читайте на странице 9.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК КАК МЕЧТА

Полковнику милиции Павлу Исаевичу АРОНОВУ 14 июня исполнилось 75 лет. Общаясь с этим крепким мужчиной с ясным умом, совершенно не веришь в его возраст! В его рассказе — живая история милицейской службы прошлых лет. Читайте на странице 10.



ДЕНЕЖНЫЙ МИРАЖ

Зарабатывать много денег и при этом не слишком перетруждаться? Звучит, безусловно, заманчиво. Только на деле такая перспектива может оказаться уловкой. В последнее время как раз получает распространение афера подобного толка. Читайте на странице 11.



РАЗБОЙНИКИ ЕЗДИЛИ НА ДЕЛО НА «МЕРСЕДЕСЕ» И ОРУДОВАЛИ ТОПОРАМИ

В Московском городском суде выслушал свой приговор 27-летний организатор банды налётчиков гражданин Республики Таджикистан Абдусурула Маматхонов. Подробности читайте на странице 11.



СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЛЛО ПРЕДПОЧЁЛ БЕНЗИН

В Кузьминском районном суде вынесен обвинительный приговор Билолу Бадалову, за которым кроется трагическая любовная история. Читайте на странице 11.



КАК? ХОРОШО БЫТЬ ГЕНЕРАЛОМ?

«Четыре года надо мной тяготеют те обвинения, которые прошли сейчас перед Правительствующим Сенатом. Четвертый год я подвергаюсь этим унижениям, о которых говорила моя защита. Продолжение на страницах 12-13.



«ЗДЕСЬ БУДТО ВСЕ ТЕБЯ ОБНИМАЮТ»

Добрым праздником стал этот тёплый июньский день для сотен детей наших коллег — свои двери им открыл любимый «Бугорок». Лагерь отдыха и оздоровления принимает первую летнюю смену. Читайте на странице 14.



А ВМЕСТО СЕРДЦА — ПЛАМЕННЫЙ МОТОР

Историю Алексея ШЕВЧЕНКО, лейтенанта милиции, инспектора ОБ ДПС ГИБДД УВД СЗАО, читатели газеты «Петровка, 38» могли узнать из предыдущих номеров. Читайте на странице 15.



«МИШЕНЬ» КЛЕЩА

С наступлением летнего сезона начинается пора отпусков. Кто-то едет на море, а кто-то на дачу — подышать свежим воздухом, погулять в лесу, сходить по грибы-ягоды. Но на своём дачном участке или в лесу есть вероятность получить укус клеща, а вместе с ним заболевание — боррелиоз. Читайте на странице 15.



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