Мужчину обвиняют в покушении на убийство, незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.

Жителю Коврова, который минувшей осенью из ревности взорвал гранату на Октябрьском рынке, грозит пожизненный срок.Мужчину обвиняют в покушении на убийство, незаконном хранении и перевозке взрывного устройства.На приусадебном участке он нашёл ручную осколочную гранату. Решив, что устройство ему ещё пригодиться, ковровчанин спрятал его в землю. В тайнике граната пролежала около 10 лет.Утром 1 ноября 2020 года 43-летний злоумышленник захотел выяснить отношения со своей возлюбленной и пришёл в ТЦ. Общение не задалось. В ходе ссоры с одним из мужчин прогремел взрыв. Пострадали три человека, среди которых случайная покупательница.«Уголовное дело передано в Ковровский городской суд для рассмотрения по существу», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.По ходатайству следователя обвиняемого под стражу. Мужчине предъявлено обвинение. Вину в совершенном преступлении он не признал.Добавим, что за нарушения правил антитеррористической и пожарной безопасности Октябрьский рынок на 100 тысяч рублей.