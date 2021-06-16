У женщины из гаража пропал автомобиль “ВАЗ”. Она обратилась в полицию и сообщила, что машина после ДТП в течение нескольких лет стояла в гараже. Жительница Владимира хотела

У женщины из гаража пропал автомобиль “ВАЗ”. Она обратилась в полицию и сообщила, что машина после ДТП в течение нескольких лет стояла в гараже. Жительница Владимира хотела утилизировать авто. Но, когда приехала в гаражный кооператив, машину не обнаружила. По данным пресс-службы УМВД, транспорт украл 66-летний мужчина. По его предположению, автомобиль был в неисправном состоянии, поэтому