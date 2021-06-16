Наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело в отношении ковровчанина, который взорвал гранату на рынке, направлено в суд. Его обвиняют в покушении на убийство,

Наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы. Уголовное дело в отношении ковровчанина, который взорвал гранату на рынке, направлено в суд. Его обвиняют в покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконном хранении и перевозке взрывного устройства. По информации прокуратуры области, на приусадебном участке мужчина нашел ручную осколочную гранату. Там же он решил ее спрятать. В