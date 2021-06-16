По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, необходимо укреплять славянское ядро в лице России, Украины и Белоруссии.

По мнению лидера КПРФ Геннадия Зюганова, необходимо укреплять "славянское ядро" в лице России, Украины и Белоруссии.Председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил, что не боится потери политических очков из-за поддержки президента Белоруссии Александра Лукашенко. Своей позицией он поделился в эфире радио "Комсомольская правда".Политик переспросил, не боимся ли мы потерять будущее и страну, заметив при этом, что будущего у "русского мира" уже нет. Зюганов обвинил в этом первого президента России Бориса Ельцина. Якобы последний провел границу страны от Пскова до Краснодара, при этом 25 млн. русских людей остались за бортом. От страны, со слов коммуниста, были отсечены все крупные военные гарнизоны.Геннадий Зюганов рассказал о свой службе в Группе советских войск в Германии, подчеркнув, что военные округа вместе с солдатами, которые защищали Россию, тоже отрезали от страны. По мнению политика, если и Белоруссию отделить, то враги будут стоять непосредственно у границ РФ. Он подчеркнул, что там страну защищают всего две дивизии.Тем самым Зюганов обозначил свое отношение к Белоруссии как фактора национальной безопасности России. Он заявил о необходимости укреплять "славянское ядро" в лице России, Украины и Белоруссии. Для этого, по мнению политика, необходимо помочь Лукашенко провести необходимые политические реформы.Геннадий Зюганов также высказал об Украине. Он напомнил слова президента Путина о том, что если эта страна вступит в НАТО, то подлетное время ракет до Москвы сократится до десяти минут. Кроме того, коммунист крайне негативно оценил попытки реанимировать бандеровцев на Украине. В частности, он назвал большим позором тот факт, что недавно в Незалежной хоронили бывшего солдата СС в сопровождении президентского полка.Политик призвал признать ЛНР и рассказал, как с Иосифом Кобзоном помогал детям Донбасса. Он заявил о необходимости разделять простой народ Украины, который "унизили и обокрали", и "бандеровскую" власть. Кроме того, Зюганов раскритиковал российских послов за то, что они не помогают украинским друзьям России.