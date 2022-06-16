В лидерах по оказанию ВМП: Областная клиническая больница, Онкодиспансер, Городская больница №4 во Владимире и Первый клинический медцентр в Коврове.

С начала года 5708 жителей Владимирской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь. В прошлом году показатель составлял 5228 человек.Пациенты проходят лечение как в 33-ем регионе, так и за его пределами. В наших клиниках выполняются сложные операции на сосудах сердца, на позвоночнике, выхаживают новорождённых, делаются операции по эндопротезированию суставов. Высокотехнологичное лечение получают пациенты с онкологическими и офтальмологическими заболеваниями. Владимирские медики успешно работают в сфере челюстно-лицевой и детской хирургии. Наиболее востребована высокотехнологичная медпомощь по таким направлениям, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология и педиатрия.В лидерах по оказанию ВМП: Областная клиническая больница, Онкодиспансер, Городская больница №4 во Владимире и Первый клинический медцентр в Коврове.