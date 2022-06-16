Учреждение откроется через год, 1 сентября.

Александр Авдеев проинспектировал строительство новой школы на 1100 мест в Покрове. Подробностями поделились в пресс-службе губернатора.«Местные жители до последнего не могли поверить, что их более чем 30-летняя мечта становится реальностью, а дети смогут учиться в одну смену. Также решится вопрос с безопасностью школьников. Сейчас ребята ходят в учреждение, расположенное за федеральной трассой М-7, и вынуждены пересекать трассу с непрекращающимся транспортным потоком», - рассказали в Белом доме.Руководитель компании-подрядчика заверил, что работы идут по графику.«Начали устройство подземной части, фундамента, подготовлен котлован блока ФОКа, перекладывается хозяйственно-бытовая канализация», – доложил гендиректор ООО «РЕМСТРОЙГАРАНТ» Вячеслав Смирнов.В свою очередь, врио губернатора подчеркнул, что микрорайон станет примером комплексного развития территории: бульвар, школа, благоустройство прилегающей местности. Район полностью преобразится.Срок завершения строительства – 31 августа 2023 года, а 1 сентября школа должна распахнуть свои двери для учеников.