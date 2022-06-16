Его утвердил Президиум Центрального комитета КПРФ.

Президиум Центрального комитета КПРФ утвердил Антона Сидорко кандидатом в губернаторы Владимирской области. Теперь, перед подачей документов в Облизбирком, решение вышестоящих партийцев должны поддержать владимирские коммунисты. К слову, Антону Сергеевичу предстоит пройти ещё и муниципальный фильтр - заручиться поддержкой депутатов городских, районных и сельских советов.Ранее компартия провела в регионе своё предварительное голосование, в котором приняли участие восемь соискателей. В праймериз победил зампред Заксобрания Антон Сидорко.Он родился 14 июля 1987 года во Владивостоке. Член КПРФ с 2005 года. Окончил ВлГУ и РАНХиГС. Женат, воспитывает сына.Одним из возможных конкурентов лидера владимирских коммунистов станет коллега из ЛДПР Сергей Корнишов, который о готовности побороться за пост главы региона.Напомним, что с 9 по 11 сентября.