Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Во Владимире осужден бывший директор комбината питания «Политехнический», принадлежащего ВлГУ, А.В. Сорокин. Он признан виновным в хищении и покушении на мошенничество. Об этом рассказали в Октябрьском районном суде.Используя своё служебное положение, руководитель похитил 8,4 млн рублей, а также пытался украсть ещё 425 тысяч рублей под предлогом поставки мебели, кухонного оборудования и утвари.Злоумышленника приговорили к четырём годам тюрьмы. Он взят под стражу в зале суда.«При назначении наказания учтено признание вины, раскаяние, способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении четверых детей, состояние здоровья», - уточнили владимирские судьи.Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.