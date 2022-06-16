Октябрьский районный суд города Владимира признал бывшего директора комбината питания «Политехнический» ФГБОУ ВО «ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» виновным в присвоении почти 8,4 млн рублей.

Октябрьский районный суд города Владимира признал бывшего директора комбината питания «Политехнический» ФГБОУ ВО «ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» виновным в присвоении почти 8,4 млн рублей. На заседании 15 июня Алексея Сорокина приговорили к 4 годам лишения свободы. Суд установил, что экс-директор похитил вверенные ему почти 8,4 млн рублей, а также пытался похитить 425 тысяч