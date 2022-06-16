Глава ЦБ Набиуллина: запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет.

Запрет на хождение доллара, евро и других иностранных валют в России не будет введен, заявила председатель Банка России Эльвиру Набиуллина сессии ПМЭФ."Нет", – ответила глава регулятора на вопрос депутата Госдумы Андрея Макарова о возможности запрета доллара или евро в РФ.Ранее Центробанк РФ заявил о недопустимом одностороннем установлении комиссий на обслуживание счетов и вкладов. По данным регулятора, включение в действующие договоры положений, которые предусматривают вознаграждения за совершение операций, нарушает права потребителей.