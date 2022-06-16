Первый и единственный пункт приема покрышек начал свою работу в промзоне в Добром. Чтобы найти это место придется воспользоваться навигатором, потому что никаких вывесок, указателей или

Первый и единственный пункт приема покрышек начал свою работу в промзоне в Добром. Чтобы найти это место придется воспользоваться навигатором, потому что никаких вывесок, указателей или опознавательных знаков, кроме таблички “звонок” на пропускных воротах не наблюдается. Ориентиром может послужить бывший мусоросжигательный завод. Точный адрес пункта приема – ул.Добросельская, 230. Несмотря на то, что покрышки начали