По результатам освидетельствования места отдыха у Семязино и озере Глубоком открыты с 15 июня.

На двух пляжах Владимира официально открыт купальный сезон. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Перед его началом водолазы Управления гражданской защиты обследовали и расчистили дно водоемов от коряг, камней и мусора. Спасательные посты укомплектовали плавсредствами, снаряжением и оборудованием для оказания первой помощи. Матросы-спасатели прошли обучение и получили свидетельства.«В прибрежных зонах появились кабинки для переодевания, туалеты, скамейки, грибки, детские песочницы», - добавили в горадминистрации.По результатам освидетельствования места отдыха у Семязино и озере Глубоком открыты с 15 июня.На водохранилище Содышка и в районе моста на реке Клязьма от купания следует воздержаться. Водоёмы пока не готовы к летнему сезону.