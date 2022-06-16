Здание поликлиники на Дмитровском шоссе, 107 построено на 65%.

Здание поликлиники на Дмитровском шоссе, 107 построено на 65%.2022 год станет особенным для здравоохранения Москвы. До января планируется завершить строительство порядка 40 объектов: 12 больничных корпусов, 26 поликлиник и одну подстанцию скорой медицинской помощи. А еще продолжается программа модернизации устаревших поликлиник. До конца года отремонтируют и оснастят современным оборудованием около 60 таких зданий.Так, в Дмитровском районе на Дмитровском шоссе (вл107) запустят поликлинику для взрослых и детей. Она возводится в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник "Московский стандарт+". Здание построено на 65%. В данный момент здесь завершается установка витражных конструкций и монтаж инженерных систем, идет внутренняя отделка помещений и монтаж фасадов, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Застройщик – АНО "Развитие социальной инфраструктуры".Взрослое отделение будет рассчитано на 500 посещений в смену, детское — на 250, а женская консультация — на 100 посещений. У каждого отделения будет отдельный вход. Так удастся избежать пересечения потоков пациентов.В блоке для взрослых откроются:кабинеты врачей общей практики, врачей-специалистов;отделения профилактики, функциональной диагностики и реабилитации, лучевой диагностики;терапевтическое отделение, кабинеты УЗИ и лаборатории;зоны реабилитации, процедурные кабинеты и другие помещения.Для детей будут работать:отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема;педиатрическое отделение;процедурные кабинеты, лаборатории, травмпункт и кабинеты лучевой диагностики.В поликлинике установят рентген, маммограф, аппараты УЗИ, МРТ и другое необходимое современное диагностическое оборудование. Также будет работать клинико-диагностическая лаборатория.В здании также сделают уютные комнаты отдыха для персонала. В кабинеты специалистов занесут эргономичную мебель, чтобы работа была комфортной.Этажи свяжут не только лестницами, но и лифтами. Для маломобильных граждан сделают пандусы и тактильные указатели.