Взрослый бассейн будет иметь размер 25 на 16 метров, что позволит оборудовать в нем восемь дорожек для плавания. Малый размером 10 на 6 метров предусмотрен для обучения детей.

Взрослый бассейн будет иметь размер 25 на 16 метров, что позволит оборудовать в нем восемь дорожек для плавания. Малый размером 10 на 6 метров предусмотрен для обучения детей.Сегодня в российской столице активно реализуется масштабный проект "Спорт Москвы". В рамках программы до 2024 года власти города планируют построить дополнительно 31 спортивный объект, в том числе, 23 физкультурно-оздоровительных комплекса, семь специализированных спортивных сооружений и один бассейн.Так, уже в следующем году на западе Москвы появится новый ФОК с бассейнами. Его возводят в районе Внуково, по адресу: улица Изваринская, владение. О ходе строительства спортивного объекта рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов. По его слова, работы по установке фундамента здания уже подошли к концу."Завершено устройство фундаментной плиты. Возводятся конструкции подземной части, завершить их планируется в конце мая, что позволит начать возведение наземной части будущего спорткомплекса. Кроме того, на объекте началось устройство плиты чаши малого бассейна", – отметил Рафик Загрутдинов.Взрослый бассейн будет иметь размер 25 на 16 метров, что позволит оборудовать в нем восемь дорожек для плавания. Малый размером десять на шесть метров предусмотрен для обучения детей водным видам спорта. Он предназначен для малышей от семи до десяти лет.Физкультурно-оздоровительный комплекс на западе Москвы будет иметь собственный тренажерный зал площадью 200 кввадратных метров. Кроме того, в здании разместят сопутствующие вспомогательные, административные, бытовые, технические и технологические помещения, а также буфет.Глава ведомства обратил внимание, что в российской столице уже в два раза возросло количество спортивных объектов, что благоприятно сказалось и на количестве москвичей, решивших поддерживать здоровый образ жизни."Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили в столице более чем в два раза. Это позволило более чем вдвое увеличить число жителей города, занимающихся спортом", – подчеркнул Рафик Загрутдинов.Важно отметить, что с 2011 года в городе было построено более 150 объектов спортивной инфраструктуры. 17 из них ввели в эксплуатацию еще в 2021 году, а в планах на текущий год – сдача 16 спортивных сооружений.