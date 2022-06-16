Большинство собственников хотят сдавать квартиры гражданам РФ.

Большинство собственников хотят сдавать квартиры гражданам РФ.Почти половина собственников квартир при поиске арендатора обращает внимание на его гражданство и соглашается сдавать жилье только гражданам РФ. Таковы результаты опроса компании «Росгосстрах», в котором участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из различных городов России.Около трети владельцев квартир предпочитают семейных арендаторов, но для 13% важно, чтобы у пары не было детей. Если же квартира сдается одному человеку, то женщине проще найти жилье, чем мужчине.Не приветствуется также наличие домашних животных. Еще один обязательный пункт – внесение депозита. За эти варианты проголосовали по 30% респондентов.Эксперты отмечают, что подобные «фильтры» дают владельцу квартиры обманчивое ощущение, что он держит ситуацию под контролем. Однако на самом деле настоящую гарантию обеспечивает лишь заключение арендного договора и страхование собственности.