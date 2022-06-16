Соглашение о реализации инвестпроекта под эгидой Минпромторга подпишет Александр Авдеев.

В Александровском районе создадут «Алмазную долину». Соглашение о реализации инвестпроекта под эгидой Минпромторга подпишет Александр Авдеев.«Будем привлекать инвесторов в наш регион с помощью израильско-российского делового совета. Сегодня в Сестрорецке в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. Совет помогает устанавливать деловые контакты между израильскими компаниями и Россией. Уже завтра мы сделаем первый шаг к воплощению яркого инвестпроекта. Все подробности – после подписания», - написал врио губернатора в соцсетях.Проект планируется реализовать в городе Карабаново путём формирования особой экономической зоны промышленно-производственного типа на площадке группы ООО «НПК «Алмаз». К проекту в качестве технологических участников планируется привлечь ведущие научно-исследовательские институты страны.