Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал намерения переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга. После госпереворота в феврале 2014 года украинкие власти последовательно переписывают историю, отметил политик.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал намерения переименовать улицу Юрия Гагарина в Киеве в честь американского астронавта Нила Армстронга. После госпереворота в феврале 2014 года украинкие власти последовательно переписывают историю, отметил политик.Володин напомнил, что на Украине запретили георгиевскую ленту и преследуют тех, кто ее надевает, а в стремлении быть похожими на западные страны киевские власти заменили 9 мая на 8 мая.В школах детям пытаются объяснить, что Великой Отечественной войны не было – была Вторая мировая, обратил внимание спикер. Также он указал на героизацию нацистов из ОУН и УПА (запрещенные в России националистические организации. – прим.ред.).Украинские власти уничтожили историю своего народа и превратили страну в колонию США, констатировал политик."Следующим шагом для Зеленского должно стать переименование Киева в Нуланд (в честь заместителя госсекретаря США, раздававшей печеньки на Майдане)", – написал Володин в своем .Ранее спикер ГД о намерении Соединенных Штатов использовать Украину для ослабления России.