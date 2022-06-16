Многие зрители знают Александра Михайлова благодаря фильму Любовь и голуби. За свою карьеру актер воплотил немало ярких историй в кино и на сцене, но далеко не все подозревают, насколько насыщенной была его жизнь в реальности.

Многие зрители знают Александра Михайлова благодаря фильму "Любовь и голуби". За свою карьеру актер воплотил немало ярких историй в кино и на сцене, но далеко не все подозревают, насколько насыщенной была его жизнь в реальности.Александр Михайлов появился на свет в 1944 году. Детство будущего актера было непростым. Родители мальчика развелись, когда он был совсем маленьким, а мать была вынуждена своими силами обеспечивать и растить ребенка. А давалось это не всегда легко – Александр был настоящим непоседой.Недалеко от поселка, где рос будущий артист, останавливались цыгане. Одно время Александр буквально поселился в таборе и пропадал там по несколько месяцев. Конечно, мама переживала за сына, но ничего не могла поделать – уклад жизни ромалов был ему очень интересен. Впрочем, после этого артист еще раз действовал на эмоциях, опираясь на собственное "хочу".Подростком Александр решил отказаться от фамилии, которая досталась ему от отца, в пользу маминой. 14 лет будущий актер был Барановым, а потом внезапно и без сожалений стал Михайловым. Так же внезапно он в свое время заболел океаном и всеми правдами и неправдами уговорил маму переехать во Владивосток. А однажды, снова совершенно неожиданно, оказался на спектакле и решил учиться на актера.В 21 год Михайлов поступил в Дальневосточный институт искусств. Пусть не сразу, но молодому человеку удалось удивить преподавателей, которые не возлагали на него больших надежд, а потом и добиться своей цели – стать успешным актером.Карьеру Александра Яковлевича с полной уверенностью можно назвать яркой. Он много играл на сцене, исполнил более 70 ролей в кино, полюбился зрителям благодаря фильмам "Одиноким предоставляется общежитие", "Любовь и голуби", "Отряд специального назначения" и многим другим известным картинам. Не менее яркой была и его личная жизнь.Свою первую жену, Веру Мусатову, артист встретил еще в студенчестве. Супруги шли рука об руку около 30 лет и воспитали сына Константина, однако встретить вместе старость не удалось. Сначала у Михайлова родилась внебрачная дочь от актрисы Ольги Кузнецовой, а потом он и вовсе оставил жену ради вдовы своего близкого друга.Если с Кузнецовой, несмотря на появление дочери, Михайлов не планировал создавать семью, то с другой возлюбленной все было иначе. Потеряв близкого друга Владимира Васильева, актер неожиданно для себя сблизился с его вдовой Оксаной и уже не смог противостоять своим чувствам. Александр оставил супругу, женился на Оксане, которая моложе его на 20 с лишним лет, и даже усыновил ее наследника от первого брака. В 2002 году у пары родилась дочь Мирослава.Сейчас Александру Михайлову 77 лет. Пусть артист появляется на экранах уже намного реже, он по-прежнему активно занимается творчеством, работает и преподает во ВГИКе. Самое главное – он с обожанием смотрит на свою семью и чувствует себя по-настоящему счастливым во втором браке. Артист называет супругу своей судьбой и самой большой любовью.