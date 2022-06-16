Для повышения качества обслуживания потребителей

Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Анатолий Попов и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в рамках Петербургского международного экономического форума 16 июня 2022 года подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам развития программного комплекса речевой аналитики.В 2020 году «Россети Центр» совместно со Сбербанк запустили пилотный проект внедрения робота-оператора – автоматизированного интеллектуального голосового агента с возможностью распознавания речи для осуществления информирования о предстоящих плановых отключениях.Подписанное соглашение предусматривает разработку и реализацию мероприятий по дальнейшему совершенствованию сервиса, в результате чего потребителям будет обеспечен оперативный доступ к необходимой информации, представленной в простой и понятной форме.«Качественное взаимодействие с потребителями – важное направление в работе компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», обеспечивающих электроснабжение 25 миллионов человек. Запуск робота-оператора позволил уменьшить время ожидания на линии, увеличить скорость оповещения потребителей и снизить трудозатраты персонала. Данная технология полностью отечественная, поэтому мы можем и будем развивать ее, чтобы поднять информационное сопровождение нашей работы на новый, еще более высокий уровень», – подчеркнул Игорь Маковский.«Наличие технологий с использованием искусственного интеллекта сегодня – залог динамичного и современного развития компании. Сбер, как один из лидеров применения AI в России, готов делиться своим опытом в этой сфере. В то же время мы с удовольствием будем изучать и использовать наработки наших партнёров в области искусственного интеллекта. Это та работа, которая поможет нам продвинуться в этом направлении. Уверен, что сотрудничество с компанией «Россети Центр» будет взаимовыгодным и плодотворным», – отметил Анатолий Попов.