От предыдущих планов по реновации объекта власти отказались.

Власти Владимирской области временно отказались от реконструкции стадиона «Торпедо». Об этом рассказал директор департамента спорта Алексей Сипач.«Объект находится в зоне культурного наследия. Высота должна быть 10 метров. Сейчас она 17 метров, уменьшить что-то сложно. Потенциальные инвесторы предлагают совместить стадион с торговым центром. Но когда мы говорим, что его надо приземлить, то люди отказываются. Плюс подъездные пути не самые простые. Сама чаша — это объект с историей, по нему концептуально решений не принято. Мы либо минимизируем и оставляем стадион, либо смотрим, как будем его использовать. А футбольный стадион, на котором будут проводиться игры чемпионата России, сделаем на спортивной арене. Там лежит новое поле с подогревом», - пояснил он.По словам госслужащего, после модернизации малая спортивная арена сможет принимать игры первой и второй лиги. Однако каких-то конкретных решений пока не принято.Разговоры о реновации «Торпедо» идут уже несколько лет. Однако реализация проекта из-за отсутствия четких планов вновь откладывается.