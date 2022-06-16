В конце мая в Москве состоялась церемония награждения победителей командного конкурса «CNC MASTERS 2.0». В число призеров вошла команда студентов энергомеханического колледжа КГТА имени В.А. Дегтярева.

В конце мая в Москве состоялась церемония награждения победителей командного конкурса «CNC MASTERS 2.0». В число призеров вошла команда студентов энергомеханического колледжа КГТА имени В.А. Дегтярева.CNC MASTERS 2.0 – ежегодный командный конкурс Академии DMG MORI, официального партнера Союза Worldskills Россия. Конкурс проходил по двум номинациям: «Лучший творческий проект по токарной и фрезерной обработке на станках с ЧПУ производства DMG MORI» и «Лучший творческий проект, выполненный на универсальных станках».Команда студентов энергомеханического колледжа Ковровской академии второй раз принимает участие в этом конкурсе. В этом году ребята представили свой проект «Изготовление изделия «Головоломка Ханойская Башня» на универсальном станке». В состав команды вошли Красикова Екатерина, студентка группы Т-119, Сейидмагомедов Роберт, студент группы СМ-119 и Киселев Алексей, студент группы СМ-119.Реализация проекта проходила под руководством опытных наставников – преподавателей колледжа Семириковой Натальи Геннадьевны, Гульпенко Сергея Борисовича, Лебедевой Виктории Михайловны и Нормовой Елены Петровны.Команда студенческого медиацентра КГТА «Студенческий день» осуществляла помощь в подготовке видеоролика о проекте – он доступен по ссылке.По результатам конкурса команда энергомеханического колледжа заняла третье место в номинации «Лучший творческий проект, выполненный на универсальных станках».Кроме церемонии награждения ребята посетили площадку ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР международная выставка «Металлообработка – 2022». «Металлообработка – 2022» – это крупнейшая выставка металлоконструкций и высокотехнологичного оборудования, разработок российских и зарубежных производителей станкоинструментальной продукции.Поздравляем студентов колледжа и желаем им дальнейших успехов в техническом творчестве, а также выражаем огромную благодарность наставникам-преподавателям за помощь в подготовке студентов к конкурсу!