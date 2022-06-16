На днях с одним из жителей Тюмени произошла очень неприятная история.

На днях с одним из жителей Тюмени произошла очень неприятная история.В Тюмени уже стартовал грибной сезон. Как сообщает , один из любителей-грибников отправился в лес, но поход закончился для него очень неудачно. Мужчину укусила змея, после чего он попал в реанимацию. Дочь пострадавшего Ольга Чащина рассказала о случившемся другим грибникам в соцсети "ВКонтакте"."Папу в лесу укусила змея, предположительно гадюка," – написала обеспокоенная девушка.Она уточнила, что инцидент произошел по Тобольскому тракту, и посоветовала всем не пренебрегать мерами безопасности в виде хороших резиновых сапог. Девушка не стала вдаваться в подробности о состоянии отца, лишь отметила, что все это очень страшно. Другие пользователи пожелали ее папе выздоровления и пообещали быть осторожными в лесу.