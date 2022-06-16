Во Владимире во время проведения фестиваля «Богатырские игры» 18 июня с 9.00 до 19.00 ограничат движение по переулку Сушкова и проезжей части в районе дома № 58 по ул. Большой Московской. Движение

Во Владимире во время проведения фестиваля «Богатырские игры» 18 июня с 9.00 до 19.00 ограничат движение по переулку Сушкова и проезжей части в районе дома № 58 по ул. Большой Московской. Движение всех видов транспорта закроют на участке от улицы Большой Московской до улицы Годова Гора. Автомобили направят в объезд по улице Урицкого и Коммунальному