Ограничения будут действовать 18 июня с 9 утра до 19 вечера.

В центре Владимира из-за «Богатырских игр» перекроют движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.Ограничения вводятся для обеспечения безопасности. Они будут действовать 18 июня с 9 утра до 19 вечера. Проезд машин будет запрещён по переулку Сушкова и проезжей части в районе дома №58 по улице Большой Московской, от Большой Московской до улицы Годова Гора.Объезд будет организован по улице Урицкого и Коммунальному спуску.Водителям напоминают о своевременном выборе дорог для беспрепятственного проезда.