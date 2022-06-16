Как сообщает прокуратура, работник, производя загрузку металла краном-манипулятором на территории стекольного завода, не убедился в отсутствии в зоне погрузки людей, где и оказался

Как сообщает прокуратура, работник, производя загрузку металла краном-манипулятором на территории стекольного завода, не убедился в отсутствии в зоне погрузки людей, где и оказался несовершеннолетний. При подъёме материала часть металлического лома выпала из ковша на подростка. Он был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и вдавленным переломом левой височной кости. Полученные повреждения причинили