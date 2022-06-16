В будущем парке Яуза на северо-востоке Москвы началось создание культурно-досугового центра. Там будут проводиться различные районные мероприятия, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В будущем парке "Яуза" на северо-востоке Москвы началось создание культурно-досугового центра. Там будут проводиться различные районные мероприятия, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Работы начались в пойме реки Яуза на Северодонецкой улице. Завершена планировка и геодезическая разбивка территории, подготовлено место для сцены и перголы, основание для кафе-амфитеатра, рассказал Бирюков.Будет установлен небольшой павильон. С одной его стороны будет амфитеатр и сцена, с другой – семейное кафе.Между строениями пройдет пергола с качелями. Также в рамках проекта появится уютная зона отдыха с цветниками и скамейками, игровой детской площадкой с фонтанами.Площадь составит более 350 гектаров. Он станет самым протяженным экопарком в Европе. Рекреационная зона будет создана в несколько этапов, на каждом из которых приведут в порядок отдельные участки вдоль реки Яуза.В марте 2022 года началась подготовка к благоустройству на двух участках в пойме реки от МКАД до Енисейской улицы. Специалисты проводят коммуникации для подключения инфраструктурных объектов.Проект благоустройства территории вдоль Яузы и ее притоков учитывает пожелания москвичей. В парке проложат новые беговые и велосипедные маршруты, в пойме появится экотропа, у воды смонтируют деревянные пирсы. Для посетителей старшего возраста обустроят "Московское долголетие".