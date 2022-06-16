Сначала в суде будут допрошены 35 потерпевших, далее выступят свидетели. После этого начнётся исследование доказательств.

Суздальский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела против бывшего директора ГКУЗ ВО «Центр закупок». Экс-руководителя обвиняют в халатности.По версии следствия, обвиняемая, зная о лимитах в размере более 370 млн рублей, не предприняла мер к своевременному заключению госконтрактов, а также прямых договоров поставок с единственным поставщиком на покупку лекарств. В результате 35 детей-инвалидов не были обеспечены жизненно важными лекарствами.Сначала в суде будут допрошены 35 потерпевших, далее выступят свидетели. После этого начнётся исследование доказательств.Разбирательства продолжатся 15 июля.