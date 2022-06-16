Летом на водоёмах региона уже утонули четыре человека.

В Вязниках утонул 9-летний мальчик. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказала руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.Трагедия произошла 15 июня на реке Клязьме. Следственными органами проводится проверка.«Статистика показывает, что практически всегда взрослые гибнут при купании пьяными и в запрещённых местах. Дети – из-за недосмотра со стороны родителей», - сообщают в ведомстве.Спасатели напоминают, что не стоит оставлять детей без присмотра у воды.Летом на водоёмах региона уже утонули четыре человека, в том числе один ребёнок.