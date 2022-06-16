Любой желающий может зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф.

Владимирская область присоединилась к всероссийской онлайн-акции «Свеча памяти», посвящённой началу Великой Отечественной войны.Она пройдёт с 15 по 22 июня. Любой желающий может зажечь свою виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф.«Итогом мероприятия станет оказание адресной медпомощи ветеранам. Как оператор акции Благотворительный фонд «Память поколений» выделит сумму, равную количеству зажжённых свечей, и направит её на указанные цели», - подчеркнули в пресс-службе администрации Владимирской области.