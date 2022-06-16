Посылки предназначались для получателей в Сингапуре, США, Австралии, Франции, Канаде, Северной Ирландии.

Владимирской таможней возбуждены три уголовных дела по фактам контрабанды военной техники. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказала официальный представитель ведомства Наталья Одинцова.Пользуясь чужим именем владимирец неоднократно отправлял за границу средства боевой экипировки военнослужащих – наушники-гарнитуры. Посылки предназначались для получателей в Сингапуре, США, Австралии, Франции, Канаде, Северной Ирландии. Таможенники пресекли их выпуск.Подозреваемого установили. Он покупал технику в интернете для последующей перепродажи.«По заключению экспертов аппаратура относится к продукции военного назначения», - пояснил и.о. заместителя начальника таможни Михаил Ефимов. - Внешнеэкономические сделки с такой продукцией осуществляются на основании лицензий, которые выдаются только специализированным организациям, госкорпорациям и разработчикам изделий».Теперь злоумышленнику грозит реальный срок.