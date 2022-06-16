Владимирский государственный университет занял 20-е место в рейтинге университетов по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-сфере. 100 тысяч рублей составляет средний доход айтишников

Владимирский государственный университет занял 20-е место в рейтинге университетов по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-сфере. 100 тысяч рублей составляет средний доход айтишников из ВлГУ по результатам исследования сервиса для поиска работы SuperJob. Лишь 44% выпускников остались жить во Владимире после университета, видимо, отправившись в более крупные города в поисках высокооплачиваемой работы. Средний балл ЕГЭ