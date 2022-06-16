Сроки открытия точки пока не называются.

Во Владимире в бывший «Макдоналдс» набирают сотрудников. Сроки открытия точки пока не называются.На улице Гагарина в бывшем ресторане крупной сети появилось объявлении о наличии свободных вакансий. Собеседования проводятся ежедневно до 16 часов. Зарплата и должность обсуждаются на месте. Видимо, владельцы нового бренда «Вкусно – и точка» открывать заведение.Напомним, что все владимирские «Макдональдсы» через три недели после начала СВО на Украине. Новые кафе со схожим меню появились в Москве 12 июня.