Во Владимире легковой Hyundai столкнулся с полицейской «Газелью» на перекрестке М-7 и Бульвара Иванова в полночь 15 июня. В результате ДТП пострадали четверо человек. По предварительной

Во Владимире легковой Hyundai столкнулся с полицейской «Газелью» на перекрестке М-7 и Бульвара Иванова в полночь 15 июня. В результате ДТП пострадали четверо человек. По предварительной информации пресс-службы УМВД, в 23:40 полицейская машина со звуковым спецсигналом ехала в сторону Москвы, когда врезалась в легковой Hyundai под управлением 20-летней жительницы Юрьев-Польского. В результате ДТП госпитализировали водителей