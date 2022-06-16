Во Владимире легковой Hyundai столкнулся с полицейской «Газелью» на перекрестке Пекинки и Бульвара Иванова поздним вечером 15 июня. В результате ДТП пострадали четверо человек, сообщили в

Во Владимире легковой Hyundai столкнулся с полицейской «Газелью» на перекрестке Пекинки и Бульвара Иванова поздним вечером 15 июня. В результате ДТП пострадали четверо человек, сообщили в региональной пресс-службе УМВД. По предварительной информации, в 23:40 полицейская машина со звуковым спецсигналом ехала в сторону Москвы, когда врезалась в легковой Hyundai под управлением 20-летней жительницы Юрьев-Польского. В результате