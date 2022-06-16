Разбирательства продолжатся 20 июня.

В Ленинском районном суде Владимира продолжается рассмотрение дела о поставке просроченных аппаратов ИВЛ. Их привезли во владимирские больницы в самый разгар пандемии коронавируса.В апреле 2020 года семь НКО закупили у двух компаний 97 единиц медоборудования, которое доставили в инфекционное отделение горбольницы №6. Для работы изделий под названием «ФАЗА‑5» был необходим анестетик «Фторотан», который не используется более 15 лет.По версии следствия, руководители ООО «НПФ «Костромская медтехника» и ООО «НПФ «Костромская медтехника-Сервис» попросту обманули владимирцев. На злоумышленников завели уголовное дело. Главам компаний грозит 7 и 8 лет тюрьмы.Разбирательства продолжатся 20 июня.