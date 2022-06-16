Он разместил в своей торговой точке плакат против действий ВС РФ на Донбассе.

Во Владимире за плакат «Нет войне» и сбор подписей против боевых действий местный житель оштрафован на 30 тысяч рублей. Вердикт вынес Ленинский районный суд.В торговом зале магазина «4 сезона Секонд-Хенд», расположенного на улице Чайковского, выявлен плакат «НЕТ ВОЙНЕ! Сбор подписей против войны QR код». На владельца магазина составлен протокол по статье о дискредитации спецоперации на Донбассе.«Ответчик на суд не явился. Адвокат сообщил, что его клиент вину не признает, изъятый плакат никакого отношения к военной операции по защите граждан ЛНР и ДНР не имеет, никакой агитации и сбора подписей не осуществлялось. Защитник просил прекратить закрыть дело», - уточнили в пресс-службе облсуда.Несмотря на это 15 июня хозяину торговой точки выписали штраф - 30 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.