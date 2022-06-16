Синоптики прогнозируют холодный ветер.

Во Владимирской области ожидается тёплая погода. Местами кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказали специалисты из центра «Фобос».До конца недели днём воздух будет прогреваться до +23 градусов Цельсия. Ночью температура может опускаться до 9-11 градусов. Синоптики прогнозируют холодный ветер.На следующей неделе в регион может прийти антициклон. В связи с этим метеорологи обещают ещё более теплую погоду, но уже во второй половине семидневки. По прогнозам метеорологов, с 20 июня похолодает до +17.