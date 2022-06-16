Его приговорили к четырем годам условного срока.

УФСБ по Владимирской области пресекла контрабанду стволов огнестрельного оружия из США. Ей занимался 50-летний житель Москвы.В марте прошлого года через интернет подозреваемый организовал поставку в Россию нескольких стволов для винтовок «АR15» и «Daniel Defense Delta 5».В июне 2021 года фигурант был задержан при получении посылок. Дома у «оружейного барона» нашли другие доказательства, подтверждающие, что целью его деятельности является перепродажа основных частей автоматов.На мужчину завели два уголовных дела. В июне текущего года Мещанский районный суд Москвы приговорил преступника к четырём годам колонии условно.Приговор суда в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.