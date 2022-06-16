На объектах предусмотрен аппаратный цифровой контроль занимающихся и методическое сопровождение самостоятельных занятий физкультурой по рекомендуемым программам

Во Владимирской области построят две «умные» спортивные площадки. Об этом в ходе своей пресс-конференции рассказал директор департамента спорта Алексей Сипач.Их возводят по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На смарт-объектах предусмотрен аппаратный цифровой контроль занимающихся и методическое сопровождение самостоятельных занятий физкультурой по рекомендуемым программам.«Это специальный комплекс спортивного оборудования, оснащённый доступом к интернету, чтобы каждый мог выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений. Первые площадки появятся в Гусь-Хрустальном и Владимире уже в 2022 году», - уточнил госслужащий.На эти цели 33-ему региону выделено 52 млн рублей. Кроме того, из на подготовку основания под ноу-хау направят ещё 24 млн рублей.