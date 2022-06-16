Ему было 64 года.

Во Владимирской области скончался поэт, певец и композитор, член Союза писателей, Почётный гражданин Гусь-Хрустального Евгений Шапорев. Ему было 64 года.Евгений Васильевич родился 18 августа 1957 года. Окончил Гусевской стекольный техникум. Работал токарем.Свою творческую карьеру он начал в 1978 году в районной газете «Ленинское знамя». Он писал песни в жанре русского шансона. Автор выпустил несколько дисков. Несколько раз избирался депутатом Гусевского Совета.В 2003 году был удостоен звания «Меценат года Владимирской области в сфере культуры». Лауреат премии имени А. И. Фатьянова. Награждён медалью ордена «За профессионализм и деловую репутацию», медалью «Василий Шукшин».Редакция «33Live.Ru» выражает соболезнования родным и близким усопшего.Прощание прошло утром 16 июня в церкви Святых Акима и Анны в Гусь-Хрустальном.