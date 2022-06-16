Жители дома 28б по улице Верхняя Дуброва регулярно падают на разбитой лестнице во дворе. Большинство из них пожилые люди. Они утверждают, что ступени ремонтировали два года назад. За это время

Жители дома 28б по улице Верхняя Дуброва регулярно падают на разбитой лестнице во дворе. Большинство из них пожилые люди. Они утверждают, что ступени ремонтировали два года назад. За это время бетон уже обвалился. – Какая-то *****, а не лестница. Сколько можно это терпеть. – Сколько здесь падало женщин, мужчин. Да что это такое? – Зимой