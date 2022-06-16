За незаконный сбыт наркотиков жительница Владимира приговорена к 5 годам 6 месяцам колонии общего режима.

Ранее отбывавшая наказание за торговлю наркотиками жительница Владимира вновь попалась на сбыте психотропных веществ. В ноябре 2021 года она продала мужчине смесь, содержащую амфетамин и мефедрон.«Вещество гражданин добровольно выдал сотрудникам правоохранительных органов», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По приговору Ленинского районного суда женщина 5 лет и 6 месяцев проведёт в исправительной колонии общего режима.