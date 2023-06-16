17 июня жители Владимирской области увидят Парад планет. Парад (или выравнивание планет) – это...

17 июня жители Владимирской области увидят Парад планет.Парад (или выравнивание планет) – это явление, при котором планеты Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца с разбросом в 20–30°. Об этом рассказал РБК с ссылкой на портал Starwalk Space.Стало известно, что рано утром 17 июня планеты Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран и Меркурий выстроятся в линию в 93-градусном секторе неба. Наблюдать за явлением можно будет невооруженным глазом. Но есть вероятность, что Уран и Нептун будут почти незаметны.Для того чтобы разглядеть планеты, необходимо узнать время рассвета в месте вашего нахождения и начать наблюдать как минимум за час до него. Во Владимирской области 17 июня рассвет ожидается примерно в 03:30.Как сообщает РБК, одним из первых на небе взойдет Юпитер — за ним можно будет наблюдать уже в середине ночи с 16 по 17 июня. С помощью бинокля удастся разглядеть Нептун, который будет примерно на 10° ниже первой планеты в созвездии Рыб. Спустя некоторое время небо украсит сияние Юпитера и Урана, а самым последним у горизонта появится Меркурий.Если вы захотите понаблюдать за планетами, важно убедиться, что вы смотрите именно на них, а не на звезды. Отличить их можно по одному важному признаку: планеты светятся беспрерывно, а звезды мерцают.Напомним, что незадолго до этого владимирцы могли наблюдать еще одно завораживающие космическое явление. В ночь с 23 на 24 апреля можно было наблюдать северное сияние.Фото: Vito Technology, Inc.