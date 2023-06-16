Здоровье Регины Тодоренко внезапно ухудшилось в последнее время.

Здоровье Регины Тодоренко внезапно ухудшилось в последнее время.Существует народное предание о том, что накануне своего дня рождения именинник наиболее подвержен попаданию в опасности. И, судя по рассказам Регины Тодоренко, этот миф имеет право на существование.Вначале у телеведущей случился рецидив заболевания горла. Затем Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций. Оба ее маленьких сына заболели: у старшего сына диагностировали отит, а у младшего конъюнктивит. Следом за этим Регину задержали в аэропорту и почти 2,5 часа не давали ей отправиться домой, из-за чего у молодой мамы чуть не пропало сцеженное молоко.А затем уже и сама Регина Тодоренко пожаловалась на ухудшившееся самочувствие: настоящая черная полоса, не иначе. У женщины случился лактостаз – застой молока в грузи, которому сопутствуют болезненные ощущения и жар. Судя по всему мазь, с которой на фото предстала телеведущая, ей не сильно помогла, ведь за помощью она обратилась к своим подписчицам."Рассказывайте, чем лечились?", – задала вопрос Тодоренко.А в ответ опытные матери подсказали ей десятки способов как облегчить страдания. Предложили Регине Тодоренко широкий разброс от обращения в больницу до прикладывания капустного листа.